تايبيه تعلن إسقاط طائرة مسيرة "مدنية" فوق جزيرة تايوانية صغيرة

"القوات المتمركزة اتّبعت الإجراءات لتحذير الطائرة المسيّرة، لكن بدون جدوى. وأُسقطت الطائرة المسيّرة بنيران

أسقط الجيش التايواني الخميس "طائرة مسيّرة مدنية مجهولة الهوية"، بدعوى اختراقها منطقة محظورة، وفق ما أفاد الجيش التايواني. وهي المرة الأولى التي تسقط فيها القوات التايوانية طائرة مسيرة في حين يبلغ التوتر بين بكين وتايبيه مستوى غير مسبوق منذ عقود.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "القوات المتمركزة اتّبعت الإجراءات لتحذير الطائرة المسيّرة، لكن بدون جدوى. وأُسقطت الطائرة المسيّرة بنيران دفاعية".

وحلقت الطائرة فوق منطقة يخضع الدخل لها لقيود في جزيرة الأسد الصغيرة الواقعة بين الصين القارية وجزر كينمن التايوانية.

وتقع جزر كينمن على بعد كيلومترات قليلة من الساحل الصيني. وسجلت تايوان وقوع سلسلة من الحوادث خلال الأسبوعين الأخيرين حلقت خلالها مسيرات صغيرة فوق مواقع عسكرية متقدمة.

ونشرت مقاطع مصورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي التايوانية والصينية تظهر احداها جنودا تايوانيين يرجمون مسيرة بالحجارة لحملها على المغادرة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر الجيش التايواني والرئيسة التايوانية تساي إينغ-وين من أنهما قد يلجآن إلى إطلاق النار في حال تجاهلت الطائرات المسيرة التحذيرات.

وأكد الناطق باسم الخارجية الصينية جاو ليجيان الاثنين أن هذه التوغلات لا تشكل "أمرا يستحق الغوص به" لأن المسيرات "كانت تحلق حول الأراضي الصينية".

يذكر أن الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تسببت في زيادة نسبة التوتر بين البلدين الآسيويين. وقامت الصين على مدى أسبوع بإرسال سفن حربية وصواريخ وطائرات مطاردة إلى مياه تايوان ومجالها الجوي. وكانت هذه التدريبات الأكبر منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.