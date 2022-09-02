أفغانستان: 18 قتيلا على الأقل في انفجار مسجد في ولاية هرات

انفجارا وقع في مسجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان الجمعة وأسفر عن سقوط ضحايا

قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب 32 شخصا آخرين، اليوم الجمعة، في انفجار استهدف مسجدًا كبيرًا في ولاية هرات بأفغانستان من بينهم إمام المسجد بحسب ما أفاد به قال الناطق باسم حاكم الولاية حميد الله متوكل.

وأكدت شرطة مدينة هرات، في بيان مقتضب، أنَّ الانفجار وقع وقت صلاة الجمعة قبالة مسجد كزركاه، وقد أدى إلى مقتل سبعة أشخاص، دون التطرق إلى طبيعة الانفجار أو عدد الجرحى. لكن شهود عيان أفادوا "العربي الجديد" بأنَّ الانفجار أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص وإصابة آخرين.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الانفجار حتى الآن، غير أنه وقع بالتزامن مع زيارة رئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" الملا عبد الغني برادر، وهو نائب رئيس الوزراء، لمدينة هرات.