الأمم المتحدة تدعو طالبان للتحقيق مع مسؤول سابق"بتهمةاغتصاب وزواج قسري وسوء معاملة امرأة"

تزعم المرأة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، سعيد خوستي

دعت البعثة الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، حركة طالبان، في بيان، "سلطات الأمر الواقع، إلى التحقيق بشفافية في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق المرأة، ومحاسبة الجناة وضمان سلامة النساء والفتيات الأفغانيات".

"اغتصاب وزواج قسري وسوء معاملة امرأة".. اتهامات تلاحق مسؤولا سابقا بحركة طالبان، طالبت الأمم المتحدة الحركة بالتحقيق فيها.

ويتم تداول مقاطع فيديو لامرأة شابة منذ، الثلاثاء المنصرم،، على وسائل التواصل الاجتماعي، تقدم فيها نفسها على إنها ابنة جنرال أفغاني متقاعد وطالبة طب بجامعة كابول.وتزعم المرأة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، سعيد خوستي، بعد أن تم اعتقالها العام الماضي في كابول، واضطرت لاحقا إلى الزواج منه.

وبعد تداول مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد خوستي أن "المرأة هي زوجته السابقة لكنه رفض باقي الادعاءات".واتهم عضو طالبان زوجته السابقة بالتجديف، مضيفا أنه "طلقها" وأنه "مستعد للمثول أمام المحكمة".