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الصين: مصرع 7 أشخاص إثر زلزال قوي ضرب إقليم سيتشوان في جنوب غرب البلاد

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زلزال وقع في بلدة شوانغخه بمقاطعة تشاننينغ في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، الإثنين 17 يونيو، 2019.
(Zeng Lang/Xinhua via AP)زلزال وقع في بلدة شوانغخه بمقاطعة تشاننينغ في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، الإثنين 17 يونيو، 2019.

قال المركز إن "الزلزال كان في بلدة لودينغ على بعد 180 كيلومترا جنوب غربي تشنغدو عاصمة سيتشوان"

أكد مركز شبكات الزلازل بالصين، اليوم الإثنين، أن زلزالا قوته 6.8 درجة هز منطقة جبلية غربي إقليم سيتشوان، وتسبب في مصرع 7 أشخاص بحسب حصيلة رسمية أولى للسلطات المحلية.

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وقال المركز إن "الزلزال كان في بلدة لودينغ على بعد 180 كيلومترا جنوب غربي تشنغدو عاصمة سيتشوان وإن الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترا"، حسب موقع العربية.

وأضاف المركز أنه "بعد دقائق، ضرب زلزال ثان بقوة 4.2 درجة مدينة يان بالقرب من لودينغ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن".

https://twitter.com/i/web/status/1566675225013796865 ...

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وأكد سكان في مناطق بعيدة مثل تشانغشا وشيان على الإنترنت إنهم شعروا بالزلزال.

يشار إلى أنه، في حزيران/ يونيو الماضي ضرب زلزال بقوة 6,1 الاقليم ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى.

ويذكر أنه في عام 2013، تعرضت يان لزلزال قوي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف.

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