الصين: مصرع 7 أشخاص إثر زلزال قوي ضرب إقليم سيتشوان في جنوب غرب البلاد

أكد مركز شبكات الزلازل بالصين، اليوم الإثنين، أن زلزالا قوته 6.8 درجة هز منطقة جبلية غربي إقليم سيتشوان، وتسبب في مصرع 7 أشخاص بحسب حصيلة رسمية أولى للسلطات المحلية.

وقال المركز إن "الزلزال كان في بلدة لودينغ على بعد 180 كيلومترا جنوب غربي تشنغدو عاصمة سيتشوان وإن الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترا"، حسب موقع العربية.

وأضاف المركز أنه "بعد دقائق، ضرب زلزال ثان بقوة 4.2 درجة مدينة يان بالقرب من لودينغ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن".