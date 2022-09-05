مجلس التعاون الخليجي يدين التفجير الذي وقع قرب السفارة الروسية في كابول

أشار "داعش خراسان"، إلى منفذ العملية بـ"وقاص المهاجر"، وقال إنه "فجر سترته الناسفة وسط حشد من الموظفين

أدان مجلس التعاون الخليجي التفجير الذي وق بالقرب ن السفارة الروسية في العاصمة كابول وأسفر عن مقتل عدد من المارين بينهم دبلوماسيان روسيان، بالإضافة إلى وقوع إصابات.

وقدم رئيس المجلس نايف فلاح مبارك الحجرف "التعازي والمواساة لروسيا الاتحادية وأفغانستان وتمنى الشفاء لجميع المصابين، وسط تأكيده على "موقف دول مجلس التعاون الثابت ضد العنف والإرهاب والتطرف"، بحسب روسيا اليوم.

وفي السياق ذاته، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع اليوم الاثنين، بالقرب من بوابة السفارة والذي أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، وعدد آخر من المواطنين الأفغان.

ووفقا للعربية، فقد أشار "داعش خراسان"، إلى منفذ العملية بـ"وقاص المهاجر"، وقال إنه "فجر سترته الناسفة وسط حشد من الموظفين الروس وعدة جواسيس ومتعاقدين، بالإضافة إلى عناصر من طالبان كانوا يحرسون المكان".

كما زعم "داعش خراسان" أن الانفجار أسفر عن مقتل وجرح حوالي 25 شخصًا "من بينهم موظفان روسيان".