كوريا الجنوبية: إجلاء آلاف المواطنين وإغلاق المدارس مع وصول إعصار هينامنور اليابسة

من المتوقع أن يتجه الإعصار إلى شمال شرق البلاد ويمر على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال غرب سابورو اليابانية

قالت السلطات، الثلاثاء، إن الآلاف من مواطني كوريا الجنوبية تم إجلاؤهم مع وصول إعصار هينامنور إلى اليابسة في جنوب البلاد أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعليق العمليات التجارية وإغلاق المدارس

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يتجه الإعصار إلى شمال شرق البلاد ويمر على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال غرب سابورو اليابانية في حوالي منتصف ليل الثلاثاء، وأضافت "من المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وعواصف حتى يوم الثلاثاء"، محذرة من أمواج عالية "جدا" في المناطق الساحلية.

وغادر الإعصار، الذي اتجه شمالا بسرعة حوالي 52 كيلومترا في الساعة، شبه الجزيرة الكورية في حوالي الساعة 7:10 صباحا عبر المياه قبالة مدينة أولسان بجنوب شرق البلاد بعد هبوطه في مدينة جوجي الساحلية، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية

وأوضح المتحدث باسم الرئيس يون سوك-يول أنه حث المسؤولين على "اتخاذ إجراءات احترازية حتى يختفي الإعصار تماما"