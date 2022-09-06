الكرملين: بوتين يحضر مناورات عسكرية بمشاركة قوات صينية

بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف في ميدان سيرغيفسكي العسكري

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورات عسكرية واسعة النطاق الثلاثاء، تشارك فيها الصين وعدة دول أخرى تعتبر صديقة لروسيا من بينها سوريا والهند، وفق ما أفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف وكالات إخبارية محلية.

ونُقل عن بيسكوف قوله إن بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف في ميدان سيرغيفسكي العسكري ويمكن أن يتابع المرحلة الأخيرة من التدريبات العسكرية لاحقا.

وانطلقت المناورات "فوستوك-2022" في الأول من أيلول/سبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى السابع منه في مواقع مختلفة في الشرق الأقصى الروسي وقبالة سواحل روسيا الشرقية. وكانت آخر مناورات من هذا النوع عام 2018.

وسيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف جندي و5000 وحدة من المعدات العسكرية بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة، بحسب موسكو.

وأشارت روسيا اليوم إلى بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية جاء فيه أن الجنود نفذوا هبوطا بالمظلات من طائرة Il-76MD وشنوا هجمات خلال مناورات فوستوك 2022 في المنطقة المحددة، واستولوا على منطقة القاعدة ومركز قيادة العدو الافتراضي ودمروها، في عملية شارك فيها أكثر من 1000 عسكري.