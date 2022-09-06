أفغانستان: تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب السفارة الروسية في كابول

قال "داعش" في بيان عبر تطبيق "تلغرام" إن مسلحا فجر سترته في "تجمع حضره موظفون روس" قرب السفارة،

أعلن تنظيم "داعش" في بيان، مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، أدى إلى مقتل اثنين من موظفي السفارة الروسية وأربعة آخرين، بالإضافة إلى جرح عشرة أشخاص، بحسب مصادر رسمية أفغانية ووزارة الخارجية الروسية.

وقال "داعش" في بيان عبر تطبيق "تلغرام" إن مسلحا فجر سترته في "تجمع حضره موظفون روس" قرب السفارة، ويعد هذا أول تفجير يستهدف بعثة دبلوماسية أجنبية منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان،

وأفادت شرطة كابول بمقتل أربعة مواطنين أفغان كان ينتظرون أمام مكتب الخدمات القنصلية، وجرح عدة أشخاص، في ما أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية عن فتح تحقيق في الحادث، وقالت إن السلطات "لن تسمح للأعداء بتخريب العلاقات بين البلدين بمثل هذه الأعمال السلبية"..

ومن جهته قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن "خطوات سريعة اتخذت بهدف تشديد الأمن في السفارة.

يذكر أن روسيا واحدة من بلدان قليلة استمرت في الاحتفاظ بوجود دبلوماسي في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على الحكم. ولا تعترف روسيا رسميا بحكومة طالبان لكن الطرفين عقدا محادثات حول إبرام اتفاقيات لشراء سلع كالقمح والغاز والزيت من موسكو.