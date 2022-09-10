إندونيسيا : زلزال قوته 6,1 درجات يضرب إقليم بابوا

قالت الهيئة إن "الزلزالين سُجلا على عمق 15 كيلومترا، على بعد حوالى 272 كيلومترا من مدينة أبيبورا"

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزال قوته 6,1 درجات ضرب إقليم بابوا الإندونيسي صباح اليوم السبت، تلته هزة أخرى شدتها 5,8 درجات بعد بضع دقائق.

وقالت الهيئة إن "الزلزالين سُجلا على عمق 15 كيلومترا، على بعد حوالى 272 كيلومترا من مدينة أبيبورا"، فيما ضرب زلزال ثالث بقوة 5,9 درجات المنطقة نفسها على عمق 32 كيلومترا.

ولم تصدر السلطات تحذير من حدوث تسونامي، كما لم تعلن على الفور وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ومن جانبه، قال منسّق وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية، إن "سكان سارمي البالغ عددهم 11 ألف نسمة شعروا بالزلزال. كما شعر بها سكان مامبيرامو البالغ عددهم 36 ألف نسمة".

وتعرف إندونيسيا وقوع زلازل بشكل متكرر، وذلك بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.