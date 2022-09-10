كوريا الشمالية تصدر قانونا يسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية

يأتي هذا القرار في ظل توتر العلاقات بين الكوريتين إذ اتهمت بيونغ يانغ سيول بتحمل المسؤولية عن تفشي وباء كورونا

أكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أمس الجمعة، أن ملف الأسلحة النووية شهد تصعيدا جديدا مع اقرار بيونغ يانغ قانونا يعلن استعدادها لتنفيذ ضربات نووية وقائية بما في ذلك ردا على هجمات بأسلحة تقليدية.

ويلغي هذا القرار أي إمكانية للتفاوض على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية، حيث قال الزعيم كيم جونغ أون، إن وضع بلاده كقوة نووية أمر "لا رجوع فيه".

ويأتي هذا القرار في ظل توتر العلاقات بين الكوريتين إذ اتهمت بيونغ يانغ سيول بتحمل المسؤولية عن تفشي وباء كوفيد -19 على أراضيها مهددة جارتها بالانتقام.

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية، إن "القرار يسمح لكوريا الشمالية في حال كانت تواجه تهديدا من قوة أجنبية، بشن ضربة وقائية تلقائية وفورية للقضاء على قوات معادية".

وفي هذا السياق، نددت فرنسا أمس الجمعة بتبني القانون المذكور، وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن "هذا التصعيد الجديد من جانب سلطات كوريا الشمالية يشكل تهديدا للسلام والامن الدولي والاقليمي".

فيما لم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية بشكل مباشر على موضوع القرار، مكتفيا بالتذكير بأن الولايات المتحدة تبقى "ملتزمة (...) من أجل نزع السلاح النووي في شكل كامل من شبه الجزيرة الكورية"، مؤكدا "أعلنا بوضوح أن لا نيات عدوانية لدينا" حيال كوريا الشمالية و"نحن مستعدون للقاء من دون شروط مسبقة"، الامر الذي "تواصل (بيونغ يانغ) رفضه".