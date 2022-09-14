مواجهات بين ارمينيا واذربيجان تسفر عن مقتل 100 شخص على الاقل

يأتي اندلاع أعمال العنف في الوقت الذي تواصل فيه موسكو التي نشرت قوة حفظ سلام في المنطقة

لقي حوالي 100 جندي أرميني واذربيجاني، اليوم الثلاثاء، مصرعهم إثر اعنف معارك منذ الحرب بين البلدين في 2020، ودعت الاسرة الدولية الى "ضبط النفس" وتسوية النزاع سلميا.

وقالت وزارة الدفاع الاذربيجانية في بيان لها، إن "50 جنديا اذربيجانيا قتلوا بعد استفزاز أرميني على نطاق واسع" عند الحدود بين البلدين، فيما أعلن رئيس الوزراء الارمني نيكول باشينيان، مقتل 49 جنديا ارمنيا خلال مداخلة امام البرلمان في يريفان موضحا انه "للأسف ليس الحصيلة النهائية".

وأعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار يطبق منذ الساعة 06,00 ت غ، في حين اتهمت أذربيجان أرمينيا بعد الظهر بانتهاكه "بكثافة".

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية "على الرغم من وقف إطلاق النار (...) فتحت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية (...) نيران المدفعية على مواقع الجيش الأذربيجاني" عند الحدود الأذربيجانية الأرمنية مشيرا الى انه "اتخذت إجراءات للرد على هذه النيران".

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية انه "رغم التراجع الكبير في كثافة القصف يحاول العدو مواصلة تقدمه".

ويتبادل البلدان الاتهامات ببدء المواجهات.

يأتي اندلاع أعمال العنف في الوقت الذي تواصل فيه موسكو التي نشرت قوة حفظ سلام في المنطقة بعد حرب 2020، هجومها العسكري في أوكرانيا.