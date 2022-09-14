قمة منظمة شنغهاي للتعاون تجمع قادة آسيا وسط تطلعات إيران بالانضمام

توجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي تلبية للرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف

تحتضن العاصمة الأوزبكية سمرقند قمة شنغهاي التي تستقطب زعماء منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها في 15 و16 أيلول/سبتمبر. وتضم منظمة شنغهاي للتعاون والتي تأسست في 2001 الصين وروسيا وأربع دول في آسيا الوسطى هي كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان - والهند وباكستان.

وأشارت روسيا إلى أن الرئيس شي سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة.

كما اتفق في وقت سابق من هذا الشهر، الزعيمان الروسي والتركي رجب طيب اردوغان على مناقشة القضايا الثنائية بالتفصيل إلى جانب قضايا أخرى مدرجة على جدول أعمالهما خلال لقائهما في سمرقند الأوزبكية، على هامش مشاركتهما في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" المقررة منتصف سبتمبر/أيلول.

وفي الوقت نفسه، توجه الرئيس التركي للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي تلبية للرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف. ومن المقرر أن يعقد أردوغان على هامش القمة لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء أبرزها لقاء يجمعه مع بوتين والرئيس الصيني تشي جين بينغ.

وبدوره أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تطلع بلاده لقمة دول منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها روسيا والصين لاستكمال إجراءات عضويتها، وذلك قبيل مغادرته الأربعاء الى أوزبكستان لحضور القمة المقررة هذا الأسبوع.

وكانت الجمهورية الإسلامية عضوا مراقبا في المنظمة منذ 2005، وفشلت آخر محاولة لانضمامها إليها في 2020 نتيجة رفض طاجيكستان حينها. الا أن المنظمة وافقت على قبول العضوية في قمة 2021 التي استضافتها دوشنبه.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية في حينه الى أن انجاز إجراءات العضوية قد يتطلب ما بين 12 و18 شهرا.