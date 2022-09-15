الرئيس الإيراني رئيسي: مستعدون للتعاون مع منظمة شانغهاي

ستشارك ايران في اجتماع العام المقبل لمنظمة شانغهاي كعضو دائم

اعلن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي خلال لقائه الامين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون، استعداد ايران للتعاون مع دول الاعضاء فيه المنظمة في مختلف المجالات. بحسب ما نشرت الوكالة الإيرانية الإخبارية "ارنا".

واوضح رئيسي اليوم الخميس خلال لقائه جانغ مينغ في اوزبكستان حول اجراءات الجمهورية الايرانية للعضوية في منظمة شانغهاي للتعاون والطاقات الكبيرة التي تتمتع بها ايران في مختلف المجالات السياسية والفنية والاقتصادية، معلنا استعداد ايران للتعاون مع منظمة على مختلف الاصعدة.

من جانبه اشار الامين العام لمنظمة شانغهاي الى الاجراءات التي قامت بها سكرتيرية المنظمة لعضوية ايران الدائمة فيها واضاف: ان ايران ستشارك في اجتماع العام المقبل للمنظمة كعضو دائم فيها. واضاف مينغ ان ايران دولة كبيرة وفاعلة بامكانها ان تلعب دورا كبيرا في ارساء الامن في المنطقة والعالم.

ولفت الى ان هناك اواصر تاريخية وحضارية كبيرة تربط ايران بدول المنطقة ولديها علاقات سياسية وتجارية جيدة مع دول الاعضاء في شانغهاي واضاف ان تعاون ايران مع اعضاء منظمة شانغهاي في مختلف المجالات يعود الى 21 عاما.