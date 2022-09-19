خاص لـ i24news: شخصية مرموقة من أندونيسيا في زيارة سرية لإسرائيل

وفي الوقت نفسه، أفاد المصدر نفسه بأن وفدًا باكستانيًا موجود حاليًا في إسرائيل

كشف مصدر لموقع i24news عن وصول شخصية مرموقة من إندونيسيا إلى إسرائيل في زيارة سرية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، أفاد المصدر نفسه بأن وفدًا باكستانيًا موجود حاليًا في إسرائيل، علمًا أن كلتا الدولتين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

يتألف الوفد الباكستاني من تسعة أعضاء، ومن بينهم أربعة يعيشون في باكستان والعديد من الأمريكيين البارزين الآخرين من أصل باكستاني، بالإضافة إلى إمام باكستاني بريطاني. ويترأس الوفد نسيم أشرف وزير التنمية الأسبق والرئيس السابق لمجلس الكريكيت الباكستاني. وانضم إلى الوفد صحفي من محطة إخبارية في كراتشي، فيما فضل أعضاء آخرون الحفاظ على سرية هوياتهم.

ويستعد الوفد لخوض اجتماعات في مواضيع شتى من بينها الجيوسياسة والدين والتراث والثقافة والتكنولوجيا، مع التركيز على تقنيات المياه. في وقت لاحق من هذا الأسبوع، كان من المقرر أن يلتقي الوفد بالرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في القدس.

وعلى الرغم من غياب عنصر التبادل الدبلوماسي بينهما، فقد شاركت إسرائيل في وقت سابق من هذا العام، بمناورة بحرية واسعة النطاق في البحر الأحمر بقيادة الأسطول الأمريكي الخامس إلى جانب باكستان وعدد من الدول الأخرى التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجزر القمر، جيبوتي والصومال واليمن.

تولي إسرائيل أهمية استراتيجية خاصة لباكستان لأنها الدولة الإسلامية الوحيدة التي لديها قدرة نووية تشغيلية وكذلك بسبب حدودها المشتركة مع إيران.

يشار إلى أنه في منتصف شهر أيار/مايو من العام الجاري، أفادت صحيفة "ميلي جازيت" الهندية إن وفدا باكستانيا أمريكيا زار إسرائيل الأسبوع الماضي، على ما يبدو لتعزيز ودفع العلاقات الاسرائيلية-الباكستانية. وذكرت الصحيفة أن الزيارة كان برعاية مجموعة مدنية موالية لإسرائيل يطلق عليها "شراكة" أسست عام 2020 بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم واعتراف دولة الامارات العربية ومملكة البحرين بإسرائيل.