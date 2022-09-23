أفغانستان: أربعة قتلى و10 مصابين على الأقل جراء انفجار في محيط مسجد بكابول

شرطة كابول:"وقع الانفجار بعد صلاة الجمعة، عندما هم الناس بالخروج من المسجد، كل الضحايا مدنيون"

أعلن مستشفى الطوارئ الإيطالي القريب من محيط المسجد في كابول، اليوم الجمعة، أنه استقبل 14 شخصا توفي 4 منهم فور وصولهم، في ما قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن "انفجارا هز العاصمة بعد ظهر اليوم الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجار في منطقة شديدة التحصين في وسط المدينة".

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران "بعد الصلاة، وعندما هم الناس بالخروج من المسجد، وقع انفجار.. كل الضحايا مدنيون".ووقع الانفجار في وزير أكبر خان، وهي منطقة في العاصمة كانت تضم سابقا "المنطقة الخضراء" التي كانت تستضيف مقرات السفارات الأجنبية وحلف شمال الأطلسي غير أن حركة طالبان الحاكمة تسيطر عليها الآن.

وكان المسجد هدفا لهجمات في السابق من بينها انفجار وقع في يونيو/حزيران 2020 قبل عودة طالبان للسلطة أودى بحياة إمام المسجد وتسبب في إصابة بضعة أشخاص.

ووقعت عدة انفجارات مميتة في مساجد خلال صلاة الجمعة في الأشهر القليلة الماضية. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعضها.

وقبل نحو أسبوعين هزت 3 انفجارات العاصمة الأفغانية، في حادث بدا معتادا رغم سيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد.

وبعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أغسطس/آب من العام المنصرم، مثّل تنظيم "داعش" التحدي الجديد للدولة التي تتواصل الانفجارات والاضطرابات الأمنية فيها منذ أكثر من عقدين، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن بعضها.