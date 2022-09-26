انطلاق مناورات بحرية أمريكية كورية جنوبية غداة إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا

التدريبات التي تستمر أربعة أيام على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية ستشمل أكثر من 20 سفينة وطائرات حربية

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، صباح اليوم الإثنين، أول مناورة بحرية مشتركة بينهما بالقرب من شبه الجزيرة منذ خمس سنوات، بعد يوم على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا هو الأحدث في سلسلة من عمليات مماثلة.

وقالت البحرية الجنوبية، في بيان، إن هذه التدريبات هدفها "إظهار الإرادة القوية لتحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للرد على الاستفزازات الكورية الشمالية".وأضافت أن التدريبات التي تستمر أربعة أيام على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية ستشمل أكثر من 20 سفينة ومجموعة متنوعة من الطائرات وستجري تدريبات على عمليات حربية مضادة للسفن والغواصات ومناورات تكتيكية وعمليات بحرية أخرى.

ومن جهته قال الضابط البحري الكوري الجنوبي كواك كوانغ-ساب، في البيان إنه "من خلال هذه التدريبات، سنعمل على تحسين القدرة على إجراء عمليات مشتركة بين القوات البحرية للبلدين".

تأتي التدريبات غداة إطلاق بيونج يانج صاروخا بالستيا هو الأحدث في سلسلة من عمليات كثيرة مماثلة نفذتها بيونغ يانغ هذا العام. وأجرت بيونغ يانغ عددا قياسيا من تجارب الأسلحة هذا العام، وعمدت في وقت سابق هذا الشهر إلى تعديل قانون يسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية وتعهدت عدم التخلي عن أسلحتها النووية.

وكانت الرئاسة الكورية الجنوبية، قد حذرت، السبت المنصرم، من أن كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخ بالستي يطلق من غواصة (SLBM) وهو سلاح كانت جربته في مايو/أيار.

وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الذي تولى منصبه في مايو/أيار تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بعد سنوات من الدبلوماسية الفاشلة مع كوريا الشمالية في عهد سلفه.

وتعتبر واشنطن الحليف الأمني الرئيس لسول ولديها حوالى 28500 جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من جارتها الشمالية المسلحة نوويا.