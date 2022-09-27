نائبة الرئيس الأمريكي ستزور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

هاريس ستكرم التضحيات المشتركة" للجنود الأمريكيين والكوريين الذين قتلوا في الحرب التي انتهت بوقف لإطلاق النار

من المقرر أن تجري نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الخميس زيارة للمنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية خلال زيارتها لكوريا الجنوبية، في خطوة تظهر "التزام الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب (كوريا الجنوبية) في وجه أي تهديدات" على ما أعلن البيت الأبيض.

وأضاف أن هاريس "ستكرم التضحيات المشتركة" للجنود الأمريكيين والكوريين الذين قتلوا في الحرب الكورية التي انتهت بوقف لإطلاق النار كرس تقسيم شبه الجزيرة قبل حوالى 70 عاما في 1953.

وتشارك هاريس الثلاثاء في طوكيو في مراسم جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وقد تثير زيارة المنطقة المنزوعة السلاح غضب كوريا الشمالية التي وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأنها "أسوأ مدمرة للسلام والاستقرار الدوليين" بعد زيارتها لهذه المنطقة في مطلع آب/اغسطس.

وحذرت بيونغ يانغ الإثنين أيضا من أن كوريا والولايات المتحدة قد تتسببان بحرب بعدما باشرت الدولتان الحليفتان أولى تدريباتهما البحرية المشتركة منذ خمس سنوات قرب شبه الجزيرة الكورية.

وأجرت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة سلسلة غير مسبوقة من التجارب على الأسلحة فيما المفاوضات مع الأسرة الدولية بشأن برامجها النووية والبالستية متوقفة. هذا في الوقت الذي يحذر فيه مسؤولون جنوب كوريين وأميركيون منذ أشهر من أن زعيم شمال كوريا كيم جونغ أون يحضّر لتجربة نووية جديدة.

وأطلقت بيونغ يانغ خصوصا في أيار/مايو صاروخا بالستيا عابرا للقارات هو الأول منذ 2017 وأقرت مطلع أيلول/سبتمبر عقيدة جديدة تؤكد عدم تخلي البلاد عن السلاح النووي أبدا.