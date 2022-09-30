تقرير: استخدام برامج تجسس إسرائيلية لاختراق أفراد الحكومة والعسكريين في إندونيسيا خلال عام 2021

شركة الأمن الإسرائيلية :"من المستحيل تعاقديًا وتكنولوجيًا لاستخدام برمجياتها لاختراق المسؤولين الإندونيسيين

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، نقلا عن تسعة أشخاص على دراية بالحادث أن كبار المسؤولين في الحكومة والجيش الإندونيسي استهدفوا عام 2021 ببرنامج تجسس طورته شركة الأمن الإسرائيلية مجموعة "إن.إس.أو".

واستهدف البرنامج أكثر من عشرة مسئولين، من بينهم وزير الاقتصاد الإندونيسي أيرلانجا هارتارتو والعديد من كبار العسكريين ودبلوماسيين ومستشارين من وزارتي الدفاع والخارجية.

و حددت شركة آبل العملاقة ستة من الأهداف في رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها في نوفمبر /تشرين الثاني من عام2021، دون تقديم معلومات إضافية حول هوية المتسللين أو عن نمط محتمل.

وأضافت الشركة أن المتسللين استخدموا برنامجًا يسمى ForcedEntry ، تم تطويره بواسطة NSO Group ويسمح للمهاجمين بإصابة أجهزة أيفون وأجهزة ىبل الأخرى بشكل مباشر دون أي إجراء من المستخدم.

وامتنعت شركة آبل عن التعليق على هذه المعلومات عندما طلبت رويترز ذلك.

وفي السياق ونقلا عن خبراء في الأمن السيبراني، قالت رويترز إن "محاولة استهداف مسؤولين إندونيسيين كانت واحدة من أكبر الحالات حتى الآن لاستخدام برمجيات إسرائيلية لاختراق أفراد الحكومة والعسكريين"

وردا على مزاعم استخدام برمجياتها في الاختراق، نفت مجموعة "إن.إس.أو" أي تورط لها، قائلة إنه "من المستحيل تعاقديًا وتكنولوجيًا" لاستخدام برمجياتها لاختراق المسؤولين الإندونيسيين" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.