أفغانستان : نساء الهزارة يتظاهرن ضد إبادة بعد سقوط 35 قتيلا بتفجير في كابول

"الحصيلة الأخيرة لضحايا الاعتداء بلغت 35 قتيلا على الأقل و82 جريحا"

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن حصيلة الضحايا جرّاء تفجير انتحاري هز قاعة دراسية في كابول ارتفعت إلى 35 قتيلا، فيما نظّمت نساء من أقلية الهزارة الشيعية التي استهدفها الاعتداء تظاهرة ضد ما وصفنه بـ"الإبادة".

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ( يوناما) في بيان لها، إن "الحصيلة الأخيرة لضحايا الاعتداء بلغت 35 قتيلا على الأقل و82 جريحا"، مؤكدة بأن "أكثر من 20 من القتلى هن نساء وفتيات".

وفي هذا السياق، قامت عشرات النساء الهزارة اليوم السبت، بالمسيرات للاحتجاج على الاعتداء الذي طال هذه الأقلية، وخصوصا النساء، وهتفت نحو 50 امرأة "أوقفوا إبادة الهزارة، ليست جريمة بأن تكون شيعيا"، كما رفعت المتظاهرات اللواتي ارتدين حجابا أسود اللون لافتات كتب عليها "توقفوا عن قتل الهزارة".

وكان انتحاري قد فجّر نفسه أمس الجمعة في "مركز كاج التعليمي" في كابول بينما كان مئات الطلاب يجرون امتحانات الدخول إلى الجامعات في حي دشت البرشي.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، بات خروج النساء في تظاهرات أمرا أكثر خطورة إذ اعتقلت العديد من المتظاهرات بينما فرّق عناصر طالبان المسيرات بإطلاق النار في الهواء.