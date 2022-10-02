لقاء يجمع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في جنيف للبحث في مفاوضات السلام

لقي حوالي 286 شخصا الشهر الماضي مصرعهم في صفوف الطرفين قبل هدنة توسطت بها الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الأحد، أن وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان التقيا في جنيف للبحث في مفاوضات السلام، في حين هددت المواجهات الحدودية الأخيرة عملية التطبيع الناشئة بين البلدين.

ونشرت الوزراة في بدء الاجتماع في تغريدة لها، صور تظهر الوفدين جالسين في مقابل بعضهما البعض في قاعة بستائر مغلقة في فندق كبير في جنيف قرب مقر الأمم المتحدة

https://twitter.com/i/web/status/1576622705368915968 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد أعلن الجمعة الماضي، أن "وزير الخارجية الأرميني ونظيره الأذربيجاني سيلتقيان في جنيف للبدء في محادثات بالعمق بشأن نص اتفاقية سلام".

ولقي حوالي 286 شخصا الشهر الماضي مصرعهم في صفوف الطرفين قبل هدنة توسطت بها الولايات المتحدة ووضعت حدا لأسوأ مواجهات منذ الحرب التي تواجه فيها البلدان الواقعان في منطقة القوقاز العام 2020.

وفي 20 سبتمبر/أيلول المنصرم، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتونتي بلينكن نظيريه الأرمني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيحون بيراموف، على إحلال سلام دائم بين أرمينيا وأذربيجان حيث جمع كبار الدبلوماسيين لأول مرة منذ الاشتباكات الدامية على الحدود.

وكانت حرب 2020 التي استمرت عشرة أسابيع قد حصدت أرواح أكثر من 6,500 جندي من الطرفين وانتهت بوقف لإطلاق نار توسطت بشأنه روسيا، كما خسرت أرمينيا أجزاء من أراض تسيطر عليها منذ عقود فيما نشرت موسكو نحو ألفي جندي روسي للسهر على احترام هذه الهدنة الهشة.