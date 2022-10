لقاء يجمع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في جنيف للبحث في مفاوضات السلام

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الأحد، أن وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان التقيا في جنيف للبحث في مفاوضات السلام، في حين هددت المواجهات الحدودية الأخيرة عملية التطبيع الناشئة بين البلدين.

ونشرت الوزراة في بدء الاجتماع في تغريدة لها، صور تظهر الوفدين جالسين في مقابل بعضهما البعض في قاعة بستائر مغلقة في فندق كبير في جنيف قرب مقر الأمم المتحدة