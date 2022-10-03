الهند : إطلاق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية

قالت القوات في بيان لها، إنها "أرسلت بشكل مؤقت طائرات مقاتلة بعد تلقيها معلومات عن وجود تهديد بتفجير قنبلة"

أكدت القوات الجوية الهندية، اليوم الإثنين، أنها أطلقت مقاتلات بعد تهديد بوجود قنبلة على متن رحلة طيران إيرانية، متوجهة نحو الصين.

وقالت القوات في بيان لها، إنها "أرسلت بشكل مؤقت طائرات مقاتلة بعد تلقيها معلومات عن وجود تهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية، وذلك لمعرفة حقيقة البلاغ، ودرء الخطر الداهم على الركاب"، حسب موقع العين الإخبارية.

وكشفت القوات الجوية الهندية في بيان في وقت لاحق، أنها تلقت معلومات من طهران تفيد بتجاهل القضية، وواصلت الرحلة طريقها.

وبدورها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية: أن "شرطة دلهي تلقت رسالة من طائرة ماهان الإيرانية الساعة 9:20 اليوم، بخصوص تهديد بوجود قنبلة، وطلب قائد الطائرة الهبوط الاضطراري في مطار نيودلهي".