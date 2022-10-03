تقرير: 32 طفلا على الأقل بين ضحايا حادث الدوري الإندونيسي، تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما

ذهبت الشرطة ومسؤولون رياضيون إلى مالانج للتحقيق في الكارثة التي باتت واحدة من أسوأ كوارث ملاعب كرة القدم

أبلغ مسؤول حكومي في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل في إندونيسيا، وكالة "رويترز" بأن "هناك 32 طفلا على الأقل بين ضحايا حادث الملعب، تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما، من بين أكثر من 150 شخصا لقوا مصرعهم.

ونقلت الوكالة عن إنداه واهيوني، وهي الأخت الكبرى لأخين لقيا حتفهما في الكارثة، قولها: "أنا وعائلتي لم نتوقع أبدا أن ينتهي الأمر بتلك الطريقة.. لقد كانا يحبان كرة القدم، وذهبا إلى استاد كانجوروهان لأول مرة، ليلقيا مصيرهما".

وفي السياق كشفت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، أنها ستشكل فريقا مستقلا لتقصي الحقائق في واقعة التدافع، بينما ذهبت الشرطة ومسؤولون رياضيون إلى مالانج للتحقيق في الكارثة التي باتت واحدة من أسوأ كوارث الاستادات في العالم.

وكان الرئيس الإندونيسي ال أصدر تعليمات لرابطة الدوري الممتاز بإيقاف المباريات لحين اكتمال التحقيقات، بينما قال مسؤولون إن نحو 300 شخص أصيبوا بجراح بعضها تصنف بالخطيرة، وأكد وزير في الحكومة الإندونيسية، اليوم الاثنين، أن الرئيس أصدر تعليمات بمنح 50 مليون روبية (3268 دولارا) كتعويض لعائلات ضحايا الكارثة.

كما دعا نشطاء حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق شامل في الكارثة، وقال مفوض اللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان تشويرول أنام، في تصريحات نشرتها وكالة رويترز: "إذا لم يتم استخدام الغاز المسيل للدموع، لم تكن ستحدث هذه الفوضى".