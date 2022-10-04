البنتاغون تدين هذه الأعمال وتدعو جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية إلى الامتناع عن أيّ عمل آخر غير قانوني

قالت الحكومة اليابانية إن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية، حلق فوق شمال شرق اليابان، صباح اليوم الثلاثاء، أدى إلى حالة تأهب بشأن الإخلاء، قبل أن يسقط في المحيط الهادئ، والتي لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في ما أكد البنتاغون إدانته للعملية و"التزام واشنطن الراسخ الدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية"

وقال البنتاغون في بيان إن "الولايات المتحدة تدين هذه الأعمال وتدعو جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية إلى الامتناع عن أيّ عمل آخر غير قانوني ومزعزع للاستقرار"، مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وتسبّب إطلاق الصاروخ في تفعيل نظام الإنذار المبكر "جي-أليرت" باليابان، وعبر شاشات التلفزيون الوطني "إن إتش كي"، حذرت رسالة سكان المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، ودعتهم إلى الاحتماء داخل مبان أو تحت الأرض.

ولم تسفر تجربة بيونج يانج الصاروخية عن سقوط إصابات بشرية أو أي أضرار مادية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الشرق حوالي الساعة 7:22 صباحا".واضاف "نحن نحلل التفاصيل لكن الصاروخ مر فوق منطقة توهوكو اليابانية (شمال شرق) ثم سقط في المحيط الهادئ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان."

وأشار هيروكازو ماتسونو إلى أنه "لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات جراء إطلاق النار" الذي وصفه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بأنه "عمل من أعمال العنف".

وفي السياق أعلنت حكومة اليابان "عقد اجتماع للجنة الأمن القومي عقب صاروخ كوريا الشمالية"في ما أدان ئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا ر، بشدة، ما وصفه بـ"تصرفات كوريا الشمالية الوحشية".

ومن جهته أكد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، عقب الاجتماع أن "تجربة كوريا الشمالية الصاروخية استفزاز خطير". وحذر المجلس من "التداعيات".