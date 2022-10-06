مسلّح ينهي حياة 32 شخصًا بينهم 23 طفلًا في حضانة بتايلاند وينتحر

هاجم 32 شخصًا بينهم 23 طفلًا مستعيناً بمسدس وسكين في حضانة أطفال دون أن تتضح الدوافع بعد

أقدم رجل تايلاندي على قتل عائلته ثمّ انتحر بعدما هاجم 32 شخصًا بينهم 23 طفلًا مستعيناً بمسدس وسكين في حضانة أطفال بشمال شرق تايلاند الخميس، حسبما قال كولونيل بالشرطة في مقاطعة نونغ بوا لام فو.

وقال الكولونيل جاكابات فيجيترايثايا إن الشرطي السابق بانيا خمراب البالغ من العمر 34 عامًا عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.

AFPTV / THAI PBS / AFP لقطات فيديو تايلاندية PBS تم التقاطها في 6 أكتوبر 2022 تُظهر المظهر الخارجي لحضانة في مقاطعة نونغ بوا لام فو ، شمال تايلاند

وذكر تقرير سابق للشرطة أن عدد القتلى 30 بينهم 23 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام.

Handout / THAILAND'S CENTRAL INVESTIGATION BUREAU / AFP ضابط الشرطة السابق بانيا خمراب، مرتكب الهجوم على حضانة في مقاطعة نونغ بوا لام فو ، شمال تايلاند ، 6 أكتوبر / تشرين الأول 2022

وبدأ الهجوم عند الساعة 12,30 (06,30 بتوقيت غرينتش) في حضانة، قبل أن يفرّ منفذ الهجوم بالسيارة ويصطدم ببعض المارّة، بحسب جاكابات فيجيترايثايا.