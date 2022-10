مسلّح ينهي حياة 32 شخصًا بينهم 23 طفلًا في حضانة بتايلاند وينتحر

أقدم رجل تايلاندي على قتل عائلته ثمّ انتحر بعدما هاجم 32 شخصًا بينهم 23 طفلًا مستعيناً بمسدس وسكين في حضانة أطفال بشمال شرق تايلاند الخميس، حسبما قال كولونيل بالشرطة في مقاطعة نونغ بوا لام فو.

وقال الكولونيل جاكابات فيجيترايثايا إن الشرطي السابق بانيا خمراب البالغ من العمر 34 عامًا عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.

وذكر تقرير سابق للشرطة أن عدد القتلى 30 بينهم 23 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام.

وبدأ الهجوم عند الساعة 12,30 (06,30 بتوقيت غرينتش) في حضانة، قبل أن يفرّ منفذ الهجوم بالسيارة ويصطدم ببعض المارّة، بحسب جاكابات فيجيترايثايا.