الهند: ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار جليدي شمال البلاد إلى 19 شخصا

لا يزال هناك 10 متسلقين في عداد المفقودين، وذلك عقب مرور ثلاثة أيام من وقوع الانهيار الجليدي

أعلن معهد "نهرو" لتسلق الجبال فى الهند اليوم الجمعة، العثور على ثلاث جثث جديدة، وذلك عقب مرور ثلاثة أيام من محاصرة فريق من المتسلقين تابع للمعهد جراء وقوع انهيار جليدى فى منطقة "أوتاركاشى" بولاية "أوتاراخند" شمال البلاد. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الهندية "الهند او لاين".

وذكر المعهد، حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه بذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى 19 شخصا حتى الآن، مشيرا إلى أنه من بين الجثث ال19، 17 متدربا واثنتان لمدربين.

وقالت الشرطة الهندية، في أحدث حصيلة لها، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في جبال هملايا، فيما لا يزال 18 شخصاً في عداد المفقودين، عقب انهيار جليدي تعرّضت له مجموعة من متسلقي الجبال.

وتضم هذه المجموعة 34 تلميذاً من معهد نهرو لتسلق الجبال المحلي بالإضافة إلى 7 مدربين وممرضة، وفقا لما ذكرته فرانس برس. وكانت عمليات البحث استؤنفت الأربعاء بعد توقفها مساء الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.