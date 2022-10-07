إيران: "الشابة مهسا أميني ماتت بسبب المرض وليس الضرب"

الطب الشرعي في إيران يصدر بياناً بشأن وفاة الشابة "مهسا اميني"

أصدر الطب الشرعي في إيران، اليوم الجمعة، بياناً بشأن وفاة الشابة "مهسا اميني". وقالت هيئة الطب الشرعي، في بيان، أجرت الفتاة عملية جراحية بالدماغ بمستشفى "ميلاد" في طهران عندما كانت في الثامنة من عمرها. بحسب ما نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء.

واضاف البيان، المتوفاة أصيبت بعد عمليتها باختلالات في غدة الهايبوثلاموس لذلك كانت تخضع للعلاج بالأدوية. وأكد البيان أن المرحومة أميني كانت تستخدم أدوية الهيدروكورتيزون والليفوثيروكسين والديسموبريسين للعلاج إثر المرض الذي تعاني منه، وأن تلف في الدماغ حصل لها نتيجة اضطراب ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وانخفاض مستوى الوعي.

وتابع البيان: في 13 سبتمبر الماضي وفي الساعة 07:56 مساءاً فقدت أميني وعيها ونظراً لمرضها السابق اصيبت بانخفاض ضغط الدم. وقال البيان، رغم إجراء عملية التنفس الاصطناعي لها في الدقائق الاولى أصيبت أميني بنقص الأوكسيجين وتضرر الدماغ.

وأضاف، ان الآثار الناجمة عن عدم وصول الأوكسيجين إلى خلايا المخ أدت الى وفاة أميني في 16 أيلول/سبتمبر. واختتم البيان، وفقاً للوثائق الطبية والتشريح أميني لم تتوف نتيجة إصابةٍ تلقتها على الرأس أو أي عضو من أعضاء جسمها.