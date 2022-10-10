رئيسة تايوان: المواجهة المسلحة مع الصين ليست "خيارا على الإطلاق"

قالت تساي إينغ وين، "أريد أن أوضح لسلطات بكين أن المواجهة المسلحة ليست خيارا على الإطلاق للجانبين"

أكدت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، اليوم الاثنين، أن المواجهة المسلحة بين بلادها والصين "ليست خيارا على الإطلاق"، في حين تعهدت بتعزيز دفاعات الجزيرة وكررت استعدادها لإجراء محادثات مع بكين.

وقالت تساي إينغ وين، "أريد أن أوضح لسلطات بكين أن المواجهة المسلحة ليست خيارا على الإطلاق للجانبين"، وأضافت في خطابها بمناسبة العيد الوطني، "لن يكون هناك أي أساس لاستئناف التفاعل البناء عبر مضيق تايوان إلا من خلال احترام التزام الشعب التايواني بسيادتنا وديمقراطيتنا وحريتنا".

وفي 2 أكتوبر الحالي، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مقابلة بثتها شبكة "سي.إن.إن" الأميركية، إنه "لا يرى غزوا صينيا وشيكا لتايوان"، لكنه أضاف أن الصين تحاول إقامة "وضع طبيعي جديد" من خلال أنشطتها العسكرية حول الجزيرة.

وأضاف لويد أوستن "ما نراه هو تحرك الصين لتأسيس ما يمكن أن نسميه وضعا طبيعيا جديدا. يوجد نشاط متزايد، رأينا طائراتها تعبر خط وسط مضيق تايوان عدة مرات. وزاد هذا العدد بمرور الوقت. شهدنا المزيد من النشاط بسفنها الحربية في مياه تايوان وحولها".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد زارت العاصمة التايوانية تايبيه، رغم التهديدات العسكرية الصينية من مغبة الزيارة الى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا منها، وتوعدت الصين بعد وصولها بـ"أعمال عسكرية محددة الهدف".