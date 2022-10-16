الحزب الشيوعي الصيني يفتتح أعمال مؤتمره الـ 20 في بكين

"حل مسألة تايوان شأن صيني ويجب حلها من قبل الشعب الصيني وحده وعجلات إعادة التوحيد تمضي إلى الأمام"

انطلقت أعمال المؤتمر الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني في بكين اليوم الأحد، في حدث يجري كل خمس سنوات، يتوقع خلاله أن يمنح الرئيس شي جينبينغ ولاية ثالثة على رأس البلاد، لخمس سنوات أخرى.

وصعد شي الى المنصة في قاعة الشعب الكبرى في بكين وسط تصفيق مدو من آلاف المندوبين الذين تم اختيارهم بعناية لحضور المؤتمر.

وقال شي إن مؤتمر الحزب الشيوعي ينعقد في "لحظة حساسة" بالنسبة للصين.

وأضاف إن "الصين.. تعارض بحزم جميع أشكال الهيمنة والسياسات القائمة على القوة وتعارض عقلية الحرب الباردة والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية كما تعارض ازدواجية المعايير"، مشددا على أن بكين "لن تسعى إطلاقا إلى الهيمنة ولن تنخرط في (أنشطة) توسعية".

وفيما خص تايوان، حذّر الرئيس الصيني من أن بلاده "لن تلتزم قط بالتخلي عن استخدام القوة" عندما يتعلق الأمر بتايوان.

وقال إن "حل مسألة تايوان شأن صيني ويجب حلها من قبل الشعب الصيني وحده...تمضي عجلات إعادة التوحيد والإحياء الوطني التاريخية إلى الأمام"، مضيفا أن "إعادة التوحيد مع الوطن الأم يجب أن تتحقق وستتحقق".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، إن المواجهة المسلحة بين بلادها والصين "ليست خيارا على الإطلاق"، في حين تعهدت بتعزيز دفاعات الجزيرة وكررت استعدادها لإجراء محادثات مع بكين.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد اجرت في آب /أغسطس زيارة غير منسقة مع الصين لتايوان في خطوة اعتبرت استفزازية، وعقب مسؤول أمريكي كبير على الأمر بالقول "من "حقّ" رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي تقوم بجولة آسيوية، أن تزور تايوان، معتبرًا أن لا سبب يدفع الصين لافتعال "أزمة" من هذه الزيارة التي لا تزال غير مؤكدة.