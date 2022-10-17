تقرير: السلطات الماليزية تفرج عن فلسطيني اختطفه الموساد

تقارير محلية قالت إن عملاء جندهم الموساد في ماليزيا اختطفوا عضوا في حركة حماس

جند الموساد الإسرائيلي مواطنين ماليزيين محليين لاعتقال أحد أعضاء حركة حماس في الدولة الآسيوية. وبحسب تقارير محلية، عملاء الموساد راقبوا واختطفوا وسط العاصمة كوالالمبور، فلسطينيا ينتمي إلى كتائب عز الدين القسام.

وذكر "واينت" نقلا عن هذه التقارير أن هذا جرى في 28 أيلول/سبتمبر، حيث كان فلسطينيان، خبيران بالبرمجة، في طريقهم للدخول الى مركبتهم بعد تناولهم وجبة عشاء في مجمع تجاري قريب. اقتربت منهم سيارة بيضاء، ونزل أربعة منها- اتجهوا نحو الفلسطيني الذي جلس مكان السائق. قاموا بضربه واقتادوه الى السيارة المتوقفة وصرخوا في وجهه :"رئيسنا يريد التحدث معك". الفلسطيني الآخر حاول مساعدة صديقه، لكن تم تحذيره بالابتعاد من المكان.

وعندما تم التوضيح له أن الحديث يدور عن إسرائيليين، ركض نحو الفندق القريب حتى يطلب المساعدة من طاقم الفندق- وكان هذا بالوقت الذي تحركت المركبة التي اقتيد اليها المختطف . ومركبة أخرى تبعتها. الفلسطيني الثاني قدم بلاغا إلى الشرطة بعد 40 دقيقة من اختطاف صديقه.

وبحسب التقرير ، قام الموساد بالتحقيق مع الناشط الفلسطيني من خلال محادثة فيديو من تل أبيب حول علاقته مع كتائب عز الدين القسام. وتزعم التقارير بأن العملاء الماليزيين المتورطين بعملية خطف الفلسطيني تم تدريبهم من جانب الموساد في دول أوروبية.

في حين أفادت قناة "الجزيرة" أن السلطات الماليزية افرجت عن الفلسطيني المختطف، الاستخبارات الماليزية نجحت بالوصول الى مكان الخاطفين واعتقالهم واطلاق سراح الناشط في غضون 24 ساعة.