تقارير محلية: الموساد خطط خطف ستة فلسطينيين آخرين

تقارير محلية قالت إن الشرطة المحلية تسعى قدر المستطاع عدم الكشف عن تفاصيل إضافية

أفادت تقارير محلية في ماليزيا أنه بخلاف الفلسطيني الذي أطلق سراحه ، استهدف الموساد ستة فلسطينيين آخرين في ماليزيا، وذكرت صحيفة "NST" المحلية أن جزءا منهم يدرسون في جامعات محلية وجزء آخر محاضرين في البلاد ، وأشارت الصحيفة :"لهؤلاء الفلسطينيين كان من الواضح أنهم تحت مراقبة الموساد وإن خطفهم أو تصفيتهم -كان مسألة وقت".

وذكرت القناة الاسرائيلية "13" أن في ماليزيا يتعاملون بحساسية وحذر مع التحقيقات ، والشرطة المحلية لم تكشف تفاصيل إضافية للجمهور. وتخشى الشرطة المحلية الكشف عن هوية الشهود، والذي برأيهم من الممكن ان يؤثر على التحقيقات. واستدعت الشرطة الى التحقيق المحررة الرئيسية لصحيفة "NST" والتي كشفت عن تفاصيل القضية، ولم تؤكد إن كان الموساد متورط بخطف الفلسطيني.

وكشف أمس تفاصيل جديدة عن الحادث الاستثنائي في ماليزيا، والذي تم خلاله اعتقال 11 مواطنا محليا بحسب الشرطة الماليزية والتي قالت إنه تم تجنيدهم من جانب الموساد الإسرائيلي، وفي المقابل حصلوا على معاشات من إسرائيل.