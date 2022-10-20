بعثة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تصل إلى أرمينيا الجمعة

نظرا لانشغال روسيا، يؤدّي كلّ من الولايات المتّحدة والاتّحاد الاوروبي دوراً رئيسياً في التوسط بين باكو ويريفان

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الخميس أنّ بعثة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستصل إلى أرمينيا الجمعة من أجل تقييم الوضع والاحتياجات الإنسانية وإحياء المفاوضات بين يريفان وباكو.

وقالت كولونا أمام أعضاء مجلس الشيوخ إنّ بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "ستكون هناك اعتباراً من الجمعة وستتيح تقييم الوضع والاحتياجات الإنسانية". وأضافت أنّ من أهداف البعثة أيضاً "إحياء عملية التفاوض وترسيم الحدود" بين الجمهوريتين القوقازيتين السوفياتيتين السابقتين.

وأكّدت الوزيرة أنّ "فرنسا متضامنة بالكامل مع أرمينيا في مواجهة الانتهاكات لسيادتها، ومن أجل استقرار الوضع، ولاستعادة وحدة أراضيها، ولدعم استئناف المفاوضات".

وشدّدت كولونا على أنّه سيتمّ قريباً نشر بعثة مراقبة أوروبية على طول الحدود الأرمينية-الأذربيجانية.

من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون أوروبا لورانس بون في كلمة ألقتها في حفل استقبال نظّمته السفارة الأرمينية في باريس بمناسبة العيد الوطني الأرميني إنّ "نشر هذه البعثة جارٍ بالفعل، وأولى عناصرها موجودون بالفعل على الأرض".

وأضافت "ستكون مهمّتها مراقبة الوضع الأمني، والمساهمة في بناء الثقة، والمساهمة في عمل اللّجان حول قضايا الحدود".

ويأتي إرسال هاتين البعثتين بعد مفاوضات جرت في 6 تشرين الأول/أكتوبر في براغ بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وجرت المفاوضات بعد اشتباكات دامية دارت في أيلول/سبتمبر على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية أثارت مخاوف من اندلاع نزاع مسلح جديد. وبينما تزداد عزلة موسكو على الساحة الدولية منذ غزوها لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير، يؤدّي كلّ من الولايات المتّحدة والاتّحاد الاوروبي دوراً رئيسياً كوسيطين في عملية التطبيع بين باكو ويريفان.

تتنازع أرمينيا حليفة روسيا، وأذربيجان المدعومة من تركيا، على مدى العقود الثلاثة الماضية على ناغورني قره باغ.