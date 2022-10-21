عبد اللهيان: ايران تحذّر من اي تغيير جيوسياسي في المنطقة

"تعتقد إيران أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة في أي جزء من المنطقة ، لن يفيد شعوب المنطقة"

اكد وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان بان ايران لن تتسامح مع اي تغيير جيوسياسي في المنطقة وتعتبر ذلك خطا احمر لها وستسعى لمنعه. بحسب تقرير نشرته وكالة "ارنا" الإيرانية للأنباء.

وقال امير عبداللهيان في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الارميني بعد اللقاء الذي جرى بينهما امس الخميس:" لقد أجريت محادثات مهمة وبناءة للغاية. نحن نتبادل الآراء حول الجوانب التجارية والاقتصادية".

واضاف وزير الخارجية: "تعتقد إيران أن وجود القوات الأجنبية والتدخلات الأجنبية في المنطقة في أي جزء من المنطقة، لن يفيد شعوب المنطقة، ونأمل أن يتم حل قضايا المنطقة بالصيغ المتوقعة.

وقال وزير الخارجية عن ممر البحر الأسود والخليج الفارسي ووجود الهند فيه: هذا الممر من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالنا ، وبالنظر إلى أهمية الهند ومكانتها والدور الذي يمكن أن تلعبه ، فإننا نفكر في شكل ثلاثي بين إيران والهند وأرمينيا.

وشرح وزير الخارجية أيضاً عملية مفاوضات رفع العقوبات وقال: لقد تبادلنا الرسائل مع الجانب الأميركي في الأسابيع والأيام الماضية. وفق المحادثات التي أجريتها مع السيد بوريل، يمكنني القول أن كل شيء يمضي في المسار الصحيح. اتفقنا على إقامة تعاون أقوى بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية.

وأشار أمير عبداللهيان إلى أن تبادل الرسائل مع الجانب الأميركي مازال مستمرا للوصول إلى النقطة النهائية للاتفاق. ومع ذلك ، في الاضطرابات وأعمال الشغب الأخيرة في إيران ، تصرفت اميركا وبعض الدول الأوروبية على نحو متسرع وغير مدروس وتدخلي.