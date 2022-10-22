أفغانستان: حركة طالبان تقتل 6 من أعضاء تنظيم "داعش" في العاصمة كابل

"عناصر تنظيم داعش الذين قتلوا في الغارة التي استهدفت مخبأهم شاركوا في هجومين كبيرين في الأسابيع الأخيرة"

أكد المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، قاري يوسف أحمدي، اليوم السبت، أن قوات الأمن التابعة لها قتلت 6 من أعضاء تنظيم داعش في عملية نفذت خلال الليل في العاصمة كابل.

وأضاف قاري يوسف أحمدي، أن "عناصر تنظيم داعش الذين قتلوا في الغارة التي استهدفت مخبأهم شاركوا في هجومين كبيرين في الأسابيع الأخيرة، أحدهما على مسجد في المدينة والآخر على معهد تعليمي وأسفر عن مقتل عشرات الطالبات"، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين.

وكان مستشفى الطوارئ الإيطالي القريب من محيط المسجد في كابول، قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، أنه استقبل 14 شخصا توفي 4 منهم فور وصولهم، في ما قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن "انفجارا هز العاصمة، وذلك بعد سماع دوي انفجار في منطقة شديدة التحصين في وسط المدينة".

وفي 06 سبتمبر/ أيلول، أعلن تنظيم "داعش" في بيان، مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، أدى إلى مقتل اثنين من موظفي السفارة الروسية وأربعة آخرين، بالإضافة إلى جرح عشرة أشخاص، بحسب مصادر رسمية أفغانية ووزارة الخارجية الروسية.

ويعتبر الفرع الأفغاني لتنظيم داعش المعروف باسم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان عدوا لطالبان.