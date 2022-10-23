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الصين : الرئيس شي جينبينغ يفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني

AFP

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الرئيس الصيني شي جين بينغ يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين ، 16 أكتوبر 2022.
Noël CELIS / AFPالرئيس الصيني شي جين بينغ يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين ، 16 أكتوبر 2022.

وتم أنتخاب شي جينبينغ، كأمين عام للحزب لخمس سنوات جديدة وذلك خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأحد، أن الرئيس شي جينبينغ، حصل على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، في ختام مؤتمر مكنه من تعزيز سلطته.

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وتم أنتخاب شي جينبينغ، كأمين عام للحزب لخمس سنوات جديدة وذلك خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في آذار/مارس 2023.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، تعهد الرئيس الصيني بـ"العمل بجدّ" خلال ولايته الثالثة على رأس البلاد، كما أكدت وسائل إعلام رسمية أنه تم تعيينه "لولاية جديدة على رأس الجيش".

وستجعل هذه الولاية الثالثة منه الزعيم الأقوى منذ أيام مؤسس النظام ماو تسي تونغ (1949-1976).

ويأتي ذلك بعد أن أزاح كل نوع من أنواع المعارضة في البلاد وداخل صفوف الحزب، ضامنا بذلك لنفسه ولاية جديدة على رأس الصين لخمس سنوات أخرى على الأقل

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