كوريا الشمالية والجنوبية تتبادلان الطلقات والقذائف التحذيرية قرب حدودهما البحرية

يأتي تبادل إطلاق النار التحذيري الإثنين، في اليوم نفسه الذي تزور نائبة وزير الخارجية الأميركي اليابان

أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الإثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي، ردا على الطلقات التحذيرية التي أطلقتها كوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية بين البلدين.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، إن بيونغ يانغ أطلقت عشر قذائف من عدة قاذفات صواريخ الساعة 05:15 صباحا تقريبا (20:15 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) بعدما أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية في نحو الساعة 03:50 صباحا.

فيما أكدت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية أنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي، الذي يعد الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.

وفي نفس السياق، قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن سفينة حربية كورية جنوبية أطلقت عيارات تحذيرية باتجاه سفينة كورية شمالية في وقت مبكر من اليوم الإثنين، بعدما اشتبهت بتجاوزها الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.

وبحسب التقارير فإن "سفينة تجارية كورية شمالية عبرت ما يعرف بخط الحد الشمالي بالقرب من جزيرة بينغنيونغ عند الساعة 3.42 صباحا، لكنها تراجعت شمالا بعد أن أطلقت البحرية الكورية الجنوبية عيارات تحذيرية، وفقما ذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي لـ"يونهاب".

وأضافت الوكالة نقلا عن جيش كوريا الشمالية، أنه "زعم أن سفينة عسكرية كورية جنوبية انتهكت الحدود بعد دقائق عدة، ما دفع بالجيش الشعبي الى إطلاق 10 عيارات تحذيرية باتجاهها ردا على ذلك".

ويأتي تبادل إطلاق النار التحذيري الإثنين، في اليوم نفسه الذي تزور به نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان اليابان، وتجري محادثات ثلاثية مع طوكيو وسيول في إظهار للوحدة بعد سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.