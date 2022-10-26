إندونيسيا : ثعبان عملاق يبتلع امرأة خمسينية

بعد يومين وجدوا ثعبانًا ضخمًا مع انتفاخ كبير في منطقة البطن، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

بعد يومين من البحث على سيدة في الخمسينيات من عمرها، إكتشف سكان مقاطعة جامبي الإندونيسية، أن ثعبان عملاق يبلغ طوله 22 قدما (7 أمتار) قد ابتلاعها، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت السيدة البالغة 54 عامًا، قد اختفت الجمعة الماضي، أثناء جمعها للمطاط من أحد المزارع بالقرب من منزل عائلتها في مقاطعة جامبي بجزيرة سومطرة الغربية، وعلى ذلك، أبلغت عائلتها السلطات المحلية عن فقدانها وتم إرسال السكان المحليين في مجموعات بحث، وبعد يومين وجدوا ثعبانًا ضخمًا مع انتفاخ كبير في منطقة البطن، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وأضافت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن "قوات من الشرطة قامت بقتل الثعبان بحرص شديد، ووجدوا الجدة ميتة في الجهاز الهضمي للزاحف العملاق"، فيما أكد عمدة القرية التي تنتمي إليها جاهرا، أن الجدة توفيت بعدما عضها الثعبان، وقام بابتلاعها لاحقا، مقدرا استمرار هذه العملية لساعتين.

وفي الغالب ما يستخدم هذا النوع من الأفاعي أنيابه أولاً لشل الضحية وتثبيتها مكانها، ثم يلتف حولها بأسرع ما يمكن باستخدام جسده القوي ويقيدها ببطء حتى تصبح غير قادرة على التنفس، وبعد الاختناق يبتلعها بالكامل.

وتسبب هذا الحادث في مخاوف كثيرين من سكان القرى المجاورة، حيث تشير تقارير محلية إلى رصد عدد من الثعابين العملاقة في الغابات والمناطق المحيطة بأماكن إقامتهم، وابتلاعها لبعض الحيوانات.