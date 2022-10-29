قائد الحرس الثوري يهدد المتظاهرين بشكل واضح: "لن ينتهي هذا اليوم بشكل جيد"

"اليوم هو النهاية - هذا التمرد المخزي لن يؤدي إلى نهاية سعيدة".

على خلفية موجة الاحتجاجات الواسعة في إيران، استغل قائد الحرس الثوري في البلاد حسين سلامة، اليوم (السبت)، تشييع جنازات ضحايا عملية إطلاق النار الدامية التي نفذت في معبد شيعي. في مدينة شيراز جنوب البلاد قبل ثلاثة أيام، وطالب المتظاهرون بوقف الاحتجاجات فورًا: "اليوم هو النهاية - هذا التمرد المخزي لن يؤدي إلى نهاية سعيدة".

وحثّ سلامة المتظاهرين "نقول لشبابنا وبقية الناس لا تنخدعوا للعدو، ضعوا حداً للشر". "اليوم هو اليوم الذي تنتهي فيه أعمال الشغب، لا تخرجوا إلى الشوارع مرة أخرى". واستمر في مناشدة المتظاهرين: "لا تدمروا مستقبلكم، اخرجوا من أرض العدو بسرعة وارجعوا إلى حضن الأمة".

وسرعان ما استبدلت تهديدات سلامي بالمظاهرات بهجوم على دول غربية منها إسرائيل: "ما يحدث هذه الأيام هو تنفيذ خطة شريرة للبيت الأبيض والنظام الصهيوني إلى جانب أعداء آخرين. لا تعتقدوا أن بايدن سوف يتصل بك ويقول: "اخرج إلى الشارع". سوف يجبرونك من خلال وسائل الإعلام الخاصة بهم. لا خير في هذه المؤامرة الشريرة ".

واصل سلامي مهاجمة الدول الغربية داعياً آلاف المتظاهرين إلى "فتح أعينهم": "أحذّر أمريكا وإنجلترا والنظام الصهيوني الفاسد سنأتي إليكم مع هؤلاء الشباب، ولن نترككم وسننتقم، طردنا أمريكا من إيران والمنطقة وسندفن أحلامها في هذه الأرض ".