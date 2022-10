كوريا الجنوبية: أكثر من 150 قتيلا جراء تدافع في سيول خلال احتفالات هالوين

أكدت سلطات كوريا الجنوبية، أن 151 شخصًا على الأقلّ، بينهم 19 أجنبيًا ، لقوا حتفهم أمس السبت، وأصيب عشرات آخرون إثر تدافع بحيّ وسط سيول حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيّقة للاحتفال بعيد هالوين.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، "قلبي مُثقل ويصعب عليّ احتواء حزني"، معلنًا الحداد الوطني، كما أعرب عن أسفه "لمأساة وكارثة ما كان يجب أن تحدث"، واعدًا بأنّ حكومته ستُجري تحقيقًا "صارمًا" لتحديد أسباب المأساة، وهي من أخطر الكوارث في تاريخ كوريا الجنوبيّة.

وفي نفس السياق، أعلن رجال الإطفاء من جهتهم أنّ هناك 19 أجنبيًا بين قتلى التدافع خلال حفل لعيد هالوين في وسط سيول، من دون أن يُحدّدوا كلّ جنسيّاتهم.، فيما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أنّ بين القتلى الأجانب أشخاصًا من إيران وأوزبكستان والصين والنرويج.