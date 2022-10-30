كوريا الجنوبية: أكثر من 150 قتيلا جراء تدافع في سيول خلال احتفالات هالوين

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، "قلبي مُثقل ويصعب عليّ احتواء حزني"، معلنًا الحداد الوطني

أكدت سلطات كوريا الجنوبية، أن 151 شخصًا على الأقلّ، بينهم 19 أجنبيًا ، لقوا حتفهم أمس السبت، وأصيب عشرات آخرون إثر تدافع بحيّ وسط سيول حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيّقة للاحتفال بعيد هالوين.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، "قلبي مُثقل ويصعب عليّ احتواء حزني"، معلنًا الحداد الوطني، كما أعرب عن أسفه "لمأساة وكارثة ما كان يجب أن تحدث"، واعدًا بأنّ حكومته ستُجري تحقيقًا "صارمًا" لتحديد أسباب المأساة، وهي من أخطر الكوارث في تاريخ كوريا الجنوبيّة.

وفي نفس السياق، أعلن رجال الإطفاء من جهتهم أنّ هناك 19 أجنبيًا بين قتلى التدافع خلال حفل لعيد هالوين في وسط سيول، من دون أن يُحدّدوا كلّ جنسيّاتهم.، فيما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أنّ بين القتلى الأجانب أشخاصًا من إيران وأوزبكستان والصين والنرويج.

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وأظهرت صور من موقع الحادث، عشرات الجثث منتشرة على الرصيف مغطّاة بملاءات، وعناصر إنقاذ يرتدون سترات برتقاليّة يحملون جثثًا أخرى على نقّالات إلى سيّارات الإسعاف.

ووفقًا للسلطات في سيول، تمّ الإبلاغ عن فقدان 355 شخصًا في وقت باكر صباح الأحد.

JUNG YEON-JE / AFP المسعفون يعتنون بضحية يُعتقد أنها عانت من سكتة قلبية ، في منطقة الحياة الليلية الشهيرة في إتايوان في سيول ، كوريا الجنوبية ، في 30 أكتوبر 2022.

وتعد احتفالات هالوين هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبيّة منذ جائحة كوفيد-19، وأجبر الكوريّون الجنوبيّون على وضع كمامات خلال حضور فعاليّاتها في الهواء الطلق.