الهند: انهيار جسر مكتظ بالمارة وسقوط 400 فرد في النهر

انهيار جسر معلق في الهند.. ومقتل العشرات إثر سقوطهم في نهر

قُتل ما لا يقل عن 60 شخصًا اليوم (الأحد) بعدما سقطوا في نهر عندما انهار جسر معلق في ولاية جوجارات بغرب الهند اليوم الأحد، وأصيب المئات وهناك خوف على حياة عدة مئات آخرين، بينما كان هناك حوالي 500 شخص على الجسر.

وقالت قناة "زي نيوز" التلفزيون المحلية إن الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي.

AP Photo/Rajesh Ambaliya رجال الإنقاذ على متن قوارب يبحثون في نهر ماتشو بجوار جسر كابل انهار في منطقة موربي ، ولاية غوجارات الغربية ، الهند ، الأحد ، 30 أكتوبر ، 2022.

وبحسب ما أعلنته السلطات، أدى انهيار الجسر الذي يعود لحقبة الاستعمار إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً. من جهتهم صرح مسؤولون بأن الجسر، الذي أعيد فتحه مؤخرًا للجمهور بعد التجديد، انهار بعدما لم يستطع التعامل مع عدد الأشخاص الموجودين عليه.

في سياق متصل، قال مكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تغريدة على تويتر إن رئيس الوزراء أعلن صرف تعويضات لأسر القتلى وحث على الإسراع بجهود الإنقاذ. وأمر رئيس الوزراء ناريندرا ، الذي كان في ولاية غوجارات في وقت سابق اليوم ، بإجراء عملية إنقاذ فورية ، بينما خرجت الحشود المحلية للمساعدة في جهود الإنقاذ. حوالي 100 شخص محاصرون في مياه النهر.