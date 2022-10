الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة إلى 130 قتيلا على الأقل

أكد مسؤول في الشرطة الهندية، اليوم الإثنين، أن حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة والذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، ارتفعت إلى 130 قتيلًا على الأقلّ.

وأعلنت وسائل إعلام محلّية نقلا عن مسؤولين قولهم إنّ "حوالى 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا على جسر موربي يؤدّون طقوسًا لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدّى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر"

وبحسب تقارير ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 100 شخص ما زالوا مفقودين في النهر، عارضة مقاطع فيديو لا يمكن التحقّق من صحّتها بشكل مستقلّ، لأشخاص يتشبّثون ببقايا الجسر في الظلام.

وأعيد افتتاح الجسر المعلّق الذي يقع في موربي على مسافة 200 كيلومتر غرب أحمد اباد، أمام الناس هذا الأسبوع، بعد أشهر من الإصلاحات، ويبلغ ارتفاعه 233 مترا وطوله 1,5 مترا.