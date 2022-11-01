شرطة كوريا الجنوبية تعترف بأنّ الاستجابة "كانت غير كافية" خلال احتفالات هالوين

قُتل 156 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من الشباب، وجُرح العشرات أثناء تدافع الحشد مساء السبت خلال عيد هالوين

أعلن قائد الشرطة في كوريا الجنوبية الثلاثاء أنّ قوات إنفاذ القانون تلقّت عدداً من البلاغات قبل التدافع المميت الذي شهدته سيؤل السبت، ولكن تحركها "لم يكن كافيا". وقال قائد الشرطة الوطنية يون هي كيون إنّ الشرطة كانت على علم بأنّ "حشداً كبيراً تجمّع قبل وقوع الحادث، الأمر الذي يشير إلى خطر ملحّ".

كما نبّهت مكالمات الطوارئ، التي وردت من مكان الحادث قبل الكارثة بساعات، ودأبت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية على نشرها.

من جهته، قال وزير الداخلية لي سانغ مين أمام البرلمان "أودّ أن أغتنم الفرصة لتقديم اعتذاراتي الصادقة إلى الرأي العام على هذا الحادث، كوزير مسؤول عن سلامة الناس"، قبل أن يحني رأسه حزناً أمام النواب والكاميرات.

وقُتل 156 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من الشباب، كما جُرح العشرات أثناء تدافع الحشد مساء السبت خلال عيد هالوين الأول في سيول بعد وباء كوفيد-19.

وكان من المتوقّع مشاركة نحو 100 ألف شخص في هذه الاحتفالات في شارع إتايوان، ولكن بسبب الطبيعة غير الرسمية للحدث لم تقم الشرطة ولا السلطات المحلّية بتنظيم الحشد بشكل فعّال.

واحتشد المحتفلون في الحي لحضور المناسبات المختلفة في الحانات والنوادي الليلية والمطاعم.

اعترفت الشرطة الاثنين بأنها لم تنشر سوى 137 عنصراً في إتايوان مساء السبت، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ هذا العدد كان أعلى من السنوات السابقة. لكن في المقابل نشر 6500 شرطي للاحاطة بتظاهرة أخرى في العاصمة الكورية الجنوبية شارك فيها 25 ألف شخص فقط، وفقاً لوسائل الأعلام المحلية.

وتُعرف الشرطة في كوريا الجنوبية ببراعتها في السيطرة على الحشود، في بلد يشهد الكثير من التظاهرات التي يحيط بها في معظم الأحيان عدد من عناصر الشرطة يفوق عدد المشاركين.

وقدّم عمدة سيول أوه سي هون اعتذاراً علنياً. وقال وهو يبكي، إنه يشعر "بالمسؤولية المطلقة عن هذا الحادث".

بدوره، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الثلاثاء خلال اجتماع حكومي إنّ "سلامة الأشخاص مهمة (...) سواء كان هناك منظّم لحدث ما أم لا". ودعا يون البلاد إلى اكتساب "مهارات رقمية متقدّمة" لتحسين إدارة الحشود.

ولكن مراقبين يقولون إنّ هذه الأدوات متوافّرة بالفعل، غير أنه لم يجرِ استخدامها في إتايوان.