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رئيس الوزراء الباكستاني السابق خان ينجو من محاولة اغتيال

AFP

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رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (إلى اليمين) يخاطب مؤيديه خلال مسيرة مناهضة للحكومة نحو العاصمة إسلام أباد ، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة ، في جوجرانوالا في 1 نوفمبر 2022.
Arif ALI / AFPرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (إلى اليمين) يخاطب مؤيديه خلال مسيرة مناهضة للحكومة نحو العاصمة إسلام أباد ، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة ، في جوجرانوالا في 1 نوفمبر 2022.

قال رؤوف حسن احد كبار مساعدي خان لوكالة فرانس برس إن "حالته مستقرة"، مضيفا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله

أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي الخميس لكنه في حالة مستقرة، وفق ما قال أحد مساعديه.

وقال رؤوف حسن احد كبار مساعدي خان لوكالة فرانس برس إن "حالته مستقرة"، مضيفا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله".

وفي وقت لاحق أفادت السلطات بمقتل المشتبه به في مهاجمة عمران خان.

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