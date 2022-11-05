رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتوعد بالعودة إلى الشوارع بمجرد تعافيه

شدد عمران خان على أنصاره بمواصلة الاحتجاجات حتى استقالة المسؤولين الذين اتهمهم بالتورط في الهجوم عليه

بعد نجاته من محاولة اغتيال، توعد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أمس الجمعة، بالعودة إلى الشوارع "بمجرد تعافيه بالكامل"، وقال في مؤتمر صحفي عقده بمستشفى في مدينة لاهور: "بمجرد أن أتعافى قررت النزول إلى الشوارع، وسأدعو للمسير نحو إسلام أباد".

وشدد عمران خان على أنصاره بمواصلة الاحتجاجات حتى استقالة المسؤولين الذين اتهمهم بالتورط في الهجوم عليه بمنطقة وزير أباد بإقليم البنجاب الشرقي، ومن بينهم رئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير الداخلية رانا صنع الله، ومسؤول استخبارات كبير، حسب وكالة الاناضول التركية .

وقال عمران خان: "لضمان إجراء تحقيق محايد وعادل، كان من الضروري أن يتنحى المسؤولون الثلاثة" عن مناصبهم، وأضاف: "منحني الله حياة جديدة. وأؤكد لكم أنني سأواصل معركتي... استعدوا لدعوتي لكم".

وتابع عمران خان: "أربعة أشخاص اتخذوا قرارا خلف الأبواب المغلقة بقتلي، وقد أبلغت الشعب بذلك مسبقا، ولهذا السبب سجلت مقطع فيديو وذكرت فيه أسماء الأشخاص الأربعة".

وكان عمران خان قد نجا الخميس الماضي من محاولة اغتيال استهدفته أثناء وجوده بين أنصاره في مسيرة نظمها بإقليم البنجاب، تعرض خلالها لإصابات طفيفة، بينما قتل شخص وأصيب 6 آخرون بينهم عضو مجلس الشيوخ عن حزب "حركة إنصاف" فيصل جاويد.