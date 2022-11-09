بريطانيا: الشرطة تلقي القبض على محتج ألقى بالبيض على الملك تشارلز وزوجته

سُمع الرجل وهو يصرخ “هذا البلد بُني على دماء العبيد”، فيما كان حوالي أربعة عناصر من الشرطة يعتقلونه.

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب، اليوم الأربعاء، بعد أن ألقى بالبيض على الملك تشارلز الثالث أثناء جولة له مع زوجته في مدينة يورك، حيث تفاجأ الملك حديث العهد بالعرش بمحتج يرميه بالبيض، ولم يدرك ذلك إلى أن انكسرت إحداها على الأرض.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بريطانية الملك تشارلز وزوجته كاميلا يتصافحان في أحد شوارع يورك وسط تحية من البريطانيين الذين جاءوا لاستقبالهم عندما ألقيت ثلاث بيضات في اتجاههما وتحطمت بضعة سنتيمترات منهما.

وقد شوهد عدد من عناصر الشرطة وهم يقيّدون المشتبه به على الأرض خلف جدار موقت وُضع في المدينة، من أجل زيارة الملك الأربعاء. وكان قادة مدينة يورك يرحّبون بالملك وزوجته، عندما رمى محتجّ ثلاث بيضات باتجاههما من دون أن تصيبهما، قبل أن يُبعد العناصر الثنائي.

وقالت الشرطة المحلية في بيان، إنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عاما "للاشتباه في تعكير صفو النظام العام".

وسُمع الرجل وهو يصرخ “هذا البلد بُني على دماء العبيد”، فيما كان حوالي أربعة عناصر من الشرطة يعتقلونه.

وبدأ أشخاص آخرون من الحشد يصرخون “ليبارك الله الملك”، و”عار عليك” للمحتجّ.

وكان الملك تشارلز في طريقه لحضور إزاحة الستار عن تمثال للملكة إليزابيث الثانية، وهو أول تمثال يتم تنصيبه منذ وفاتها.