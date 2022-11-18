ايران: محتجون أضرموا النار في منزل الخميني القديم

بحسب الأنباء، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك أي ضرر لمنزل الخميني القديم

أشعل المتظاهرون في إيران النار الليلة الماضية (الخميس) في المنزل الذي ولد فيه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، الراحل روح الله الخميني، والذي تحول فيما بعد إلى متحف يضم بعض أغراضه.

وذكرت ذلك شبكة البي بي سي باللغة الفارسية وموقع "إيران إنترناشيونال" المحسوب على المعارضة الإيرانية والذي يتلقى تمويلًا سعوديًا. وبحسب الأنباء، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك أي ضرر لمنزل الخميني القديم، الواقع في بلدة الخميني في غرب إيران.

ووثقت لقطات تجمع العشرات أمام المنزل وأضرموا النيران فيه بإلقاء القنابل المشتعلة، وسط غياب عناصر الشرطة في الشوارع. وقتل 9 من أفراد قوات الأمن والباسيج وحرس الحدود في اشتباكات وإطلاق نار وعمليات طعن الخميس في عدة مدن تشهد احتجاجات مناهضة للنظام.

وجرى توقيف ثلاثة مشتبه بهم بينما تجري عمليات البحث عن آخرين بعد أول هجوم وقع، أمس الأربعاء، واستهدف محتجين وعناصر أمن في إيذة، وفق ما أفاد مسؤول قضائي في محافظة خوزستان.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتجاجات التي بدأت بسبب وفاة مهسا أميني بعد توقيفها في 16 سبتمبر وتزامنا مع ذكرى مرور ثلاث سنوات على حراك شعبي احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.