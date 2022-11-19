كوريا الشمالية: أول ظهور علني لابنة كيم جونغ أون خلال تجربة إطلاق صاروخ باليستي

تظهر في الصورة الفتاة بجانب والدها الزعيم الكوري الشمالي، وهي ترتدي سترة بيضاء، في موقع عسكري

قامت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بنشر صور ابنة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في أول ظهور علني لها أمس الجمعة، إلى جانب والدها خلال تجربة إطلاق صاروخ باليستي.

وتظهر في الصورة الفتاة بجانب والدها الزعيم الكوري الشمالي، وهي ترتدي سترة بيضاء، في موقع عسكري على ما يبدو، ولم تفصح الوكالة عن اسم الفتاة، التي رافقت كيم أثناء إشرافه على تجرية إطلاق صاروخ أمس الجمعة، حسب موقع الحرة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن كوريا الشمالية تزعم أنها أطلقت نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وحلق لمسافة أكثر من 999 كلم، وأشرف كيم جونغ أون على التجربة الصاروخية "مع ابنته وزوجته".

Korean Central News Agency/Korea News Service via AP الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يسار) وابنته يتفقدان صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز هواسونغ -17 في مطار بيونغ يانغ الدولي في بيونغ يانغ ، كوريا الشمالية ، 18 نوفمبر 2022.

وتعتبر الحياة الخاصة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، من الأسرار داخل الدولة ولا يُعرف عنها سوى القليل، ويؤكد جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية أن كيم لديه ثلاثة أطفال.