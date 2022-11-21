كازاخستان : فوز قاسم توكاييف بالانتخابات الرئاسية المبكرة

قال قاسم توكاييف توكاييف، الذي يبلغ (69 عاما) "لقد عبّر الشعب بوضوح عن ثقته بي"

فاز الرئيس قاسم توكاييف، بالانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان، اليوم الاثنين، وأظهرت ثلاثة استطلاعات فوزه بحصوله على ما بين 82,2 و85,52 في المئة من الأصوات.

وقال قاسم توكاييف توكاييف، الذي يبلغ (69 عاما) "لقد عبّر الشعب بوضوح عن ثقته بي"، حيث أكدت التقديرات الأولى للّجنة الانتخابية بأن نسبة المشاركة في الجمهورية السوفياتية السابقة بلغت 69,43 في المئة.

وكان نور الرئيس الذي قاد كازاخستان ثلاثة عقود، سلطان نزارباييف، أول من هنأ توكاييف على إعادة انتخابه.

وأدلى توكافييف بصوته في وقت باكر في العاصمة أستانا. ونافسه في الاقتراع خمسة مرشحين غير معروفين لدى الناخبين، وقال "المهمّ ألّا يكون هناك احتكار للسلطة".

(Muhtor Holdorbekov/Kazakhstan's President Press Office via AP) يغادر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف حجرة الاقتراع للإدلاء بصوته في مركز اقتراع في أستانا ، كازاخستان ، يوم الأحد ، 20 نوفمبر ، 2022.

وفي السياق نفسه، احتجّ نحو 15 شخصًا في العاصمة الاقتصادية ألماتي للمطالبة بانتخابات حرّة، وأوقفتهم الشرطة جميعا، وأكّد متحدث باسم وزارة الداخلية أنّ محاضر توقيف 15 شخصًا أُرسلت إلى المحكمة.

وأظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أمس الأحد، أن توكاييف في سبيله لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وكان توكاييف قد وصل إلى السلطة في 2019 بعد الاستقالة المفاجئة لنزارباييف وتعهد رسميًا العمل لتسوية أزمة كانون الثاني/يناير بعدما كان كان يُعتبر لفترة طويلة الذراع اليمنى لسلفه.