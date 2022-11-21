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إندونيسيا : مصرع "حوالى 46" شخصا و700 جريحا إثر زلزال ضرب جزيرة جاوا

AFP

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ناجون يتلقون العلاج الطبي خارج مستشفى محلي في أعقاب الزلزال الذي وقع في سيانجور ، جاوة الغربية ، إندونيسيا ، يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022.
(AP Photo/Firman Taqur)ناجون يتلقون العلاج الطبي خارج مستشفى محلي في أعقاب الزلزال الذي وقع في سيانجور ، جاوة الغربية ، إندونيسيا ، يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022.

إندونيسيا : مصرع "حوالى 46" شخصا و700 جريحا إثر زلزال ضرب جزيرة جاوا

أعلن مسؤول محلي، اليوم الإثنين، عن مصرع 46 على الأقل شخصا وإصابة 700 آخرين، في زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية.

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وكان المسؤول الحكومي في سيانجورا، هيرمان سوهرمان، قال في وقت سابق إن "نحو 20 شخصا قتلوا وجرح 300 آخرين من جراء زلزال ضرب إندونيسيا، بلغت قوته 5.6 درجة هز إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا".

وبحسب وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية، فإن "الزلزال ألحق أضرارا بعشرات المباني ودفع السكان للخروج إلى شوارع العاصمة بحثا عن السلامة، ومن بينها مدرسة داخلية إسلامية ومستشفى ومرافق عامة أخرى، كما تمايلت المباني العالية في العاصمة جاكرتا لأكثر من ثلاث دقائق وتم إخلاء البعض منها".

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