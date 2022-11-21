زلزال إندونيسيا: ارتفاع عدد القتلى إلى 162 وأكثر من700 جريحا ونزوح 13 ألف شخص

أكثر من 220 منزل تهدم وتضررت عشرات المباني، من بينها مدرسة داخلية إسلامية ومستشفى ومرافق عامة أخرى

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية، اليوم الاثنين، إلى 162 قتيلا وحوالي 700 جريح وأكثر من 13000 نازح، وأكثر من 220 منزل تهدم وتضررت عشرات المباني، من بينها مدرسة داخلية إسلامية ومستشفى ومرافق عامة أخرى.

في ما لا تزال السلطات تجمع المعلومات حول حجم الخسائر والأضرار، أظهرت مقاطع فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة، فيما عم صوت بكاء الأطفال المدينة المنكوبة.

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة كان مركزه في منطقة سيانجور في مقاطعة جاوة الغربية، على عمق 10 كيلومترات

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، سوهاريانتو إن "هناك 46 قتيلا في مستشفى سيانجور الإقليمي ونحو 700 جريح. وأصيب كثيرون جراء انهيار مبان". وتم الإبلاغ عن العديد من الانهيارات الأرضية حول سيانجور.