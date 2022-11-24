الرئيس الإيرانيّ: صادرات إيران النفطية وغير النفطية لم تتوقف رغم الحظر

"صادرات إيران النفطية وغير النفطية لم تتوقف رغم فرض الحظر علينا"

قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي إن "الأعداء يعملون على وقف تجارتنا وصادراتنا بفرض العقوبات وتوجیه التهديدات، لكن صادرات إيران النفطية وغير النفطية لم تتوقف رغم فرض الحظر علينا". بحسب ما نشرت وكالة الأنبار الإيرانيّة "ارنا".

وقال رئیس الجمهوریة "اليوم تتقدم البلاد بجهود الشعب رغم التهديدات وقيامه بفرض الحظر علینا مضیفا أننا أحرزنا تقدما في مختلف المجالات الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية".

وأضاف قائلا، ""أقمنا علاقات سیاسیة مع دول آسيوية ودول أخرى و الأعداء ظنوا أنهم قادرون على خلق مشاكل للشعب الایراني لکن الإرادة القوية والفولاذیة للشعب في مجال العمل والتقدم والنشاط ابهرت من ينظر إلى إنجازات إيران في مجال العلم والمعرفة.

وقال: "أريد أن أقول لأمريكا وحلفائها في المنطقة أننا تابعنا ما أوصی به أئمتنا (ع) وشهداءنا ، واليوم نتبع نفس الرسالة وهي محاربة التمييز والفساد ونعتقد أن الثورة الإسلامية ستحارب أي نوع من الفقر والفساد والتمييز ، و لا تتسامح مع هذه القضایا".